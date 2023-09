Cave de Noël: Les senteurs de Noël 7 Place du Château Saint-Léon Eguisheim, 29 novembre 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Plongez vous dans les senteurs de Noël à travers une animation qui fera appel à votre nez.

Nous vous proposons de devinez les arômes qui se cachent à l’intérieur de chaque bocal qui vous sera présenté..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 11:45:00. EUR.

7 Place du Château Saint-Léon

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



Immerse yourself in the scents of Christmas through an animation that will appeal to your nose

We propose you to guess the aromas which are hidden inside each jar which will be presented to you.

Sumérjase en los aromas de la Navidad a través de una animación que atraerá a su nariz

Te proponemos que adivines los aromas que se esconden dentro de cada frasco que se te presentará.

Tauchen Sie mithilfe einer Animation, die Ihre Nase anspricht, in die Düfte der Weihnachtszeit ein

Wir schlagen Ihnen vor, die Aromen zu erraten, die sich im Inneren jedes Glases verbergen, das Ihnen präsentiert wird.

