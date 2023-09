Marche Rose aux Lampions 7 Place du 12 Mai Figeac, 13 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

À l’occasion du mois de la sensibilisation au cancer du sein, la ligue contre le cancer l’argent oganise une marche en nocturne aux lampions.

Deux parcours adaptés au rythme des participants seront proposés dans le cœur historique de la ville.

Les fonds récoltés seront au profit de l’antenne figeacoise de la Ligue contre le cancer. Cet argent permettra de soutenir leurs interventions..

2023-10-13 20:00:00 fin : 2023-10-13 23:00:00. 2 EUR.

7 Place du 12 Mai Esplanade Martin Malvy

Figeac 46100 Lot Occitanie



On the occasion of the month of the sensitization to the breast cancer, the league against the cancer the money organizes a walk in night with the lanterns.

Two routes adapted to the pace of participants will be offered in the historic heart of the city.

The funds collected will be for the benefit of the Figeac branch of the Ligue contre le cancer. This money will support their interventions.

Con motivo del mes de la concienciación sobre el cáncer de mama, la Ligue contre le cancer l’argent organiza una caminata nocturna con linternas.

Se propondrán dos rutas adaptadas al ritmo de los participantes en el corazón histórico de la ciudad.

Los fondos recaudados se destinarán a la sección de Figeac de la Liga contra el cáncer. Este dinero servirá para apoyar su trabajo.

Anlässlich des Monats, in dem das Bewusstsein für Brustkrebs geschärft werden soll, organisiert die Krebsliga l’argent einen nächtlichen Laternenlauf.

Es werden zwei dem Rhythmus der Teilnehmer angepasste Strecken durch das historische Herz der Stadt angeboten.

Die gesammelten Gelder kommen der Zweigstelle der Krebsliga in Figeacoise zugute. Mit diesem Geld können die Maßnahmen der Organisation unterstützt werden.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Figeac