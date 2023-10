Cet évènement est passé Rando découverte : Saint Maurin , un site naturel et archéologique stupéfiant au sein du grand canyon du Verdon. Nouveauté! 7 place de l’Hôtel de Ville, 04800 Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Tarif unique : 16 €.

Tarif unique : 16 €. Au pied des hautes falaises de Barbin, où nichent des familles de vautours fauves, une grosse résurgence saute en cascade sur plusieurs terrasses successives, bâtissant d’étonnantes corniches de tuf. Cet endroit retiré du monde, pourvu de sources, de grottes et de petits prés, véritable oasis de fraîcheur en été, a été habité depuis le Vème siècle, par des moines d’abord, puis par la population locale qui y a toujours trouvé refuge dans les temps difficiles. Des fouilles récentes ont mis au jour les vestiges d’un petit prieuré paléochrétien. Un site splendide, confidentiel…et protégé. Chaussures de marche fermées avec des semelles bien dessinées obligatoires. Temps de marche : 2h – Dénivelé 150m. Rdv devant l’office de tourisme de Gréoux-les-Bains.

Durée : 4h

Activité organisée par Compagnie des Grands Espaces – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/rando-decouverte-saint-maurin-un-site-naturel-et-archeologiq

