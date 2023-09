Visites guidées de Chédigny 7 Place de l’Église Chédigny, 21 octobre 2023, Chédigny.

Chédigny,Indre-et-Loire

Chédigny, village jardin, c’est aussi l’église du XIIe siècle, le presbytère du XVIIe siècle, des cours d’eau qui alimentaient des moulins autrefois. Le guide-conférencier, Simon vous racontera l’histoire du village et sa métamorphose en village jardin. Sur réservation. Tous les jours de 16h à 17h..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. 3 EUR.

7 Place de l’Église

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Chédigny, a garden village, also boasts a 12th-century church, a 17th-century presbytery and waterways that once powered mills. Guide Simon will tell you all about the history of the village and its metamorphosis into a garden village. Reservations required. Every day from 4pm to 5pm.

Chédigny, pueblo jardín, posee también una iglesia del siglo XII, un presbiterio del siglo XVII y arroyos que antiguamente alimentaban molinos. El guía Simon le contará la historia del pueblo y su transformación en pueblo jardín. Es necesario reservar. Todos los días de 16:00 a 17:00.

Chédigny, ein Gartendorf, besteht auch aus einer Kirche aus dem 12. Jahrhundert, einem Pfarrhaus aus dem 17. Jahrhundert und Wasserläufen, die früher die Mühlen antrieben. Der Conferencier Simon erzählt Ihnen die Geschichte des Dorfes und seine Metamorphose zum Gartendorf. Eine Reservierung ist erforderlich. Täglich von 16:00 bis 17:00 Uhr.

