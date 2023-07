Visite guidée de la Viale de Bourdeaux 7, Place de l’Eglise Bourdeaux, 3 juillet 2023, Bourdeaux.

Bourdeaux,Drôme

Visite du village perché de Bourdeaux.

Pour les groupes, nous contacter..

2023-07-03 10:00:00 fin : 2023-07-03 . EUR.

7, Place de l’Eglise Office de Tourisme

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Visit the hilltop village of Bourdeaux and discover all of its secrets.

Duration : approx. 1 hour & 15 minutes

Visita del pueblo encaramado de Bourdeaux.

Para grupos, póngase en contacto con nosotros.

Besichtigung des hochgelegenen Dorfes Bourdeaux.

Für Gruppen kontaktieren Sie uns bitte.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux