Festival Ôrizons : Sur le Méridien de Greenwich 7 Place de l’Ancien Hôtel de Ville, 15 juin 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Jeudi 15 Juin

Festival Ôrizons : Sue le Méridien de Greenwich

Sophie Pommier est arabisante, elle a enseigné à Sciences Po

Paris et exercé des fonctions dans la diplomatie sur la région du

Moyen-Orient, notamment en Irak et en Égypte.

Elle est consultante et membre du comité de rédaction du journal

en ligne de référence du monde arabe, Orient XXI.

Le narrateur, un Égyptien installé à Londres, se trouve

brusquement sollicité pour se charger des obsèques d’un jeune

réfugié syrien parfaitement inconnu, dont la famille réside au

Caire.

Dans les trois jours qui séparent le moment où il accepte cette

responsabilité de la date de l’enterrement, il sera amené à faire

face aux contradictions et absurdités des autorités égyptiennes

et de l’administration anglaise, à confronter les deux mondes, à

revisiter le passé et à se remémorer d’autres êtres et moments à

jamais disparus..

2023-06-15

7 Place de l’Ancien Hôtel de Ville Librairie Les Ruelles

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursday, June 15th

Festival Ôrizons : Sue the Greenwich Meridian

Sophie Pommier is an Arabist, she taught at Sciences Po

Paris and has held diplomatic positions in the Middle East region, notably in

Middle East, notably in Iraq and Egypt.

She is a consultant and member of the editorial board of the online journal

online journal of the Arab world, Orient XXI.

The narrator, an Egyptian living in London, finds himself

suddenly asked to take care of the funeral of a young Syrian refugee

syrian refugee, whose family lives in Cairo

Cairo.

In the three days that separate the moment he accepts this responsibility

responsibility and the date of the funeral, he will have to face the contradictions

to face the contradictions and absurdities of the Egyptian authorities

authorities and the English administration, to confront the two worlds, to revisit the

revisit the past and remember other beings and moments that have disappeared

and moments that have disappeared forever.

Jueves 15 de junio

Festival Ôrizons : Sue el Meridiano de Greenwich

Sophie Pommier es una arabista que ha enseñado en Sciences Po

París y ha ocupado cargos diplomáticos en Oriente Medio, especialmente en

Oriente Medio, especialmente en Iraq y Egipto.

Es consultora y miembro del consejo editorial de la revista en línea

revista en línea sobre el mundo árabe, Orient XXI.

El narrador, un egipcio que vive en Londres, se encuentra

de repente se le pide que se haga cargo del funeral de un joven refugiado sirio

refugiado sirio, cuya familia vive en El Cairo

El Cairo.

En los tres días que transcurren entre la aceptación de esta responsabilidad y

responsabilidad y la fecha del funeral, tendrá que enfrentarse a las contradicciones

las contradicciones y absurdos de las autoridades egipcias y

autoridades y la administración inglesa, enfrentarse a los dos mundos, revisitar

revisitar el pasado y recordar otras personas y momentos que han desaparecido

y momentos que han desaparecido para siempre.

Donnerstag, 15. Juni

Festival Ôrizons: Sue der Meridian von Greenwich

Sophie Pommier ist Arabistin, sie lehrte an der Sciences Po

Paris und übte diplomatische Funktionen in der Region des

Nahen Osten, insbesondere im Irak und in Ägypten.

Sie ist Beraterin und Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitung

online-Referenzzeitung für die arabische Welt, Orient XXI.

Der Ich-Erzähler, ein in London lebender Ägypter, findet sich

plötzlich gebeten, sich um die Beerdigung eines jungen syrischen

eines völlig unbekannten syrischen Flüchtlings, dessen Familie in Kairo lebt

Kairo lebt.

In den drei Tagen zwischen dem Zeitpunkt, an dem er diese Aufgabe übernimmt

und dem Datum der Beerdigung wird er mit einer Reihe von

mit den Widersprüchen und Absurditäten der ägyptischen Behörden konfrontiert werden

und der englischen Verwaltung zu konfrontieren, die beiden Welten miteinander zu konfrontieren, die

die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen und sich an andere Menschen und Momente zu erinnern

die für immer verschwunden sind.

