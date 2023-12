Concert – Vision de Noël avec Luc Arbogast 7 Place de l’Abbé Ignace Simonis Ammerschwihr, 1 décembre 2023, Ammerschwihr.

Ammerschwihr,Haut-Rhin

Des chants de Noël anciens revivent le temps d’un concert grâce à la voix puissante et mélodieuse de ce célèbre contre ténor alsacien..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 16:00:00. EUR.

7 Place de l’Abbé Ignace Simonis

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



The powerful, melodious voice of this famous Alsatian countertenor brings ancient Christmas carols to life for the duration of a concert.

La poderosa y melodiosa voz de este famoso contratenor alsaciano da vida a viejos villancicos en concierto.

Alte Weihnachtslieder werden für die Dauer eines Konzerts durch die kraftvolle und melodiöse Stimme dieses berühmten elsässischen Kontra-Tenors wieder zum Leben erweckt.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg