Concert des Petits chanteurs de Belgique 7 Place de l’Abbé Ignace Simonis Ammerschwihr, 18 juillet 2023, Ammerschwihr.

Ammerschwihr,Haut-Rhin

Les Petits Chanteurs de Belgique se produisent lors d’un concert exceptionnel. Au répertoire des oeuvres classiques mais aussi modernes..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 22:00:00. EUR.

7 Place de l’Abbé Ignace Simonis

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



The Petits Chanteurs de Belgique perform an exceptional concert. The repertoire includes both classical and modern works.

Los Petits Chanteurs de Belgique ofrecen un concierto excepcional. El repertorio incluye obras clásicas y modernas.

Die Petits Chanteurs de Belgique treten bei einem außergewöhnlichen Konzert auf. Im Repertoire sind klassische, aber auch moderne Werke.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg