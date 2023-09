Margaux Saveurs 7 place de la Trémoille Margaux-Cantenac, 19 octobre 2023, Margaux-Cantenac.

Margaux-Cantenac,Gironde

Des parcours de visite dans les différents châteaux de l’appellation. Venez découvrir Margaux sous l’angle de la biodiversité, tout le process de fabrication de ses vins rouges de l’appellation si particulier. Les architectures remarquables de ses châteaux et sous l’angle de la gastronomie. Des concerts dans les églises sont également organisés. Ne manquez pas le marché des Sites Remarquables du Goût au Château les Barraillots de produits de la France entière labellisés et le Marché des Saveurs, un marché gourmand le samedi soir. Des chasses au trésor se dérouleront également. Pour ce qui est des repas, un dîner de Gerbaude avec les vignerons de l’appellation se tiendra le vendredi soir et le dimanche midi pour fêter la fin des vendanges à Margaux et clore la programmation en beauté, c’est le déjeuner au Château d’Arsac..

2023-10-19 fin : 2023-10-22 00:00:00. .

7 place de la Trémoille

Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Visit the different châteaux in the appellation. Come and discover Margaux from the angle of biodiversity, the whole process of making the appellation’s distinctive red wines. Discover the remarkable architecture of the châteaux and the gastronomic delights of the region. Church concerts are also organized. Don’t miss the Sites Remarquables du Goût market at Château les Barraillots, featuring products from all over France and the Marché des Saveurs, a gourmet market on Saturday evenings. There will also be treasure hunts. As for meals, a Gerbaude dinner with the appellation’s winemakers will be held on Friday evening, and on Sunday lunchtime, to celebrate the end of the harvest in Margaux, will be served at Château d’Arsac.

Visitas a los diferentes châteaux de la denominación. Venga a descubrir Margaux desde el punto de vista de la biodiversidad y todo el proceso de elaboración de los vinos tintos característicos de la denominación. La extraordinaria arquitectura de los castillos y las delicias gastronómicas. También se organizan conciertos en iglesias. No se pierda el mercado « Sites Remarquables du Goût » en el Château les Barraillots, con productos de toda Francia que llevan la etiqueta « Sites Remarquables du Goût », y el « Marché des Saveurs », un mercado gourmet los sábados por la noche. También habrá búsquedas del tesoro. En cuanto a las comidas, el viernes por la noche tendrá lugar una cena Gerbaude con los viticultores de la denominación, y el domingo se servirá un almuerzo en el Château d’Arsac para celebrar el final de la vendimia en Margaux.

Besichtigungsrundgänge in den verschiedenen Schlössern der Appellation. Entdecken Sie Margaux unter dem Aspekt der Biodiversität, den gesamten Herstellungsprozess seiner so besonderen Rotweine der Appellation. Die bemerkenswerten Architekturen seiner Schlösser und unter dem Aspekt der Gastronomie. Außerdem werden Konzerte in den Kirchen veranstaltet. Verpassen Sie nicht den Markt der Sites Remarquables du Goût im Château les Barraillots mit Produkten aus ganz Frankreich mit dem Gütesiegel und den Marché des Saveurs, einen Feinschmeckermarkt am Samstagabend. Auch Schatzsuchen werden stattfinden. Was die Mahlzeiten betrifft, so findet am Freitagabend ein Gerbaude-Dinner mit den Winzern der Appellation statt. Am Sonntagmittag wird das Ende der Weinlese in Margaux gefeiert und zum Abschluss des Programms gibt es ein Mittagessen im Château d’Arsac.

Mise à jour le 2023-09-12 par Gironde Tourisme