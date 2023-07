Boutique Ephémère des Créateurs Diois -Coquette Market 7 place de la république Die, 1 août 2023, Die.

Die,Drôme

5 artisans/créateurs/producteurs viennent exposer pour 1 mois seulement à la boutique C-Marcel à Die, cette boutique éphémère s’intitule Coquette Market..

2023-08-01 fin : 2023-08-26 . .

7 place de la république Boutique C-Marcel

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



5 artisans/creators/producers come to exhibit for 1 month only at the C-Marcel boutique in Die, this ephemeral boutique is called Coquette Market.

5 artesanos/creadores/productores vienen a exponer sólo durante 1 mes en la boutique C-Marcel de Die. Esta boutique de corta duración se llama Coquette Market.

5 Kunsthandwerker/Kreateure/Produzenten stellen für nur 1 Monat in der Boutique C-Marcel in Die aus. Diese vorübergehende Boutique trägt den Titel Coquette Market.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme du Pays Diois