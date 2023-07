Restaurant L’Ecu d’Chouettes : Repas-concert Gulapia 7 Place de la Pierre de l’Homme Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-la-Perche Restaurant L’Ecu d’Chouettes : Repas-concert Gulapia 7 Place de la Pierre de l’Homme Saint-Yrieix-la-Perche, 11 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche. Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne Repas-concert avec le groupe Gulapia. Réservation conseillée..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . .

7 Place de la Pierre de l’Homme

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Dinner concert with the Gulapia group. Reservations recommended. Comida y concierto con el grupo Gulapia. Se recomienda reservar. Essenskonzert mit der Gruppe Gulapia. Reservierung empfohlen. Mise à jour le 2023-06-22 par OT Pays de Saint-Yrieix Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Yrieix-la-Perche Autres Lieu 7 Place de la Pierre de l'Homme Adresse 7 Place de la Pierre de l'Homme Ville Saint-Yrieix-la-Perche Departement Haute-Vienne Lieu Ville 7 Place de la Pierre de l'Homme Saint-Yrieix-la-Perche

7 Place de la Pierre de l'Homme Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-yrieix-la-perche/