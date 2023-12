SAINT NICOLAS 7 Place de la Mairie Valleroy, 1 décembre 2023, Valleroy.

Valleroy,Meurthe-et-Moselle

14h Départ devant la mairie

Défilé de St Nicolas avec l’Harmonie Municipale de Valleroy

Goûter offert par le comité des fêtes

Jeu de l’oie géant. Enfants

Samedi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

7 Place de la Mairie

Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est



2pm Departure from in front of the town hall

St Nicolas parade with the Harmonie Municipale de Valleroy

Snack offered by the Comité des fêtes

Giant goose game

14:00 Salida frente al ayuntamiento

Desfile de San Nicolás con la Harmonie Municipale de Valleroy

Merienda ofrecida por la comisión de fiestas

Juego gigante de la oca

14 Uhr Start vor dem Rathaus

Umzug des Nikolaus mit der Harmonie Municipale de Valleroy

Vom Festkomitee angebotener Imbiss

Riesiges Gänsespiel

Mise à jour le 2023-11-28