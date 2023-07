La Rhubarbe à ma Grand-Mère 7, place de la Mairie Saint-Laurent, 12 juillet 2023, Saint-Laurent.

Saint-Laurent,Ardennes

La boisson pétillante à base de rhubarbe était un produit jadis traditionnellement fabriqué dans les Ardennes.Philippe Gérard vous propose une gamme étendue (à la rhubarbe) réalisée dans la tradition: boisson pétillante, boisson tranquille, eau de rhubarbe, sirop, gelée, pâtes de fruits, vinaigre, moutarde forte à l’ancienne, rhubarbe confite, crème de rhubarbe..

7, place de la Mairie

Saint-Laurent 08090 Ardennes Grand Est



Philippe Gérard offers you a wide range of traditional products made with rhubarb: sparkling drink, still drink, rhubarb water, syrup, jelly, fruit pastes, vinegar, old-fashioned strong mustard, candied rhubarb, rhubarb cream.

Philippe Gérard le ofrece una amplia gama de productos tradicionales de ruibarbo: bebidas espumosas, bebidas sin gas, agua de ruibarbo, jarabes, jaleas, gelatinas de frutas, vinagres, mostaza fuerte a la antigua, ruibarbo confitado, crema de ruibarbo.

Philippe Gérard bietet Ihnen eine breite Palette an Rhabarberprodukten, die nach alter Tradition hergestellt werden: Rhabarberschorle, stilles Getränk, Rhabarberwasser, Sirup, Gelee, Fruchtpasten, Essig, scharfer Senf nach alter Tradition, kandierter Rhabarber, Rhabarbercreme.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme