Cendrillon Ballet Recyclable de Philippe Lafeuille – Danse 7, place de la Mairie Chambray-lès-Tours, 7 avril 2024, Chambray-lès-Tours.

Chambray-lès-Tours,Indre-et-Loire

A partir de la dramaturgie du conte de Charles Perrault cette Cendrillon est proposée sous une forme originale : celle du recyclage. Cendrillon passe de l’état d’enfant à l’état de femme, de souillon à princesse, tout comme la citrouille est transformée en carrosse..

Dimanche 2024-04-07 16:00:00 fin : 2024-04-07 17:00:00. 19.4 EUR.

7, place de la Mairie

Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Based on the dramaturgy of Charles Perrault?s fairy tale, this Cinderella is presented in an original form: that of recycling. Cinderella is transformed from child to woman, from slut to princess, just as the pumpkin is transformed into a carriage.

Basada en la dramaturgia del cuento de Charles Perrault, esta Cenicienta se presenta bajo una forma original: la del reciclaje. Cenicienta se transforma de niña en mujer, de ramera en princesa, al igual que la calabaza se transforma en carroza.

Ausgehend von der Dramaturgie des Märchens von Charles Perrault wird dieses Aschenputtel in einer originellen Form angeboten: der des Recyclings. Aschenputtel wird vom Kind zur Frau, von der Souillon zur Prinzessin, so wie der Kürbis zur Kutsche wird.

