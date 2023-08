Concert – Permis de reconstruire 7, place de la Mairie Chambray-lès-Tours, 22 mars 2024, Chambray-lès-Tours.

Chambray-lès-Tours,Indre-et-Loire

À partir d’une matière unique, le PVC, Pierre Blavette et Jérémie Boudsocq ont imaginé et fabriqué une foule d’instruments explorant toutes les possibilités du tuyau. Ils y font résonner une musique puisant aussi bien dans le jazz et les musiques traditionnelles, que le tango ou la musique classique.

Vendredi 2024-03-22 20:00:00 fin : 2024-03-22 21:30:00. 11.3 EUR.

7, place de la Mairie

Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Using a unique material, PVC, Pierre Blavette and Jérémie Boudsocq have imagined and built a host of instruments exploring all the possibilities of the pipe. Their music ranges from jazz and traditional music to tango and classical

Utilizando un material único, el PVC, Pierre Blavette y Jérémie Boudsocq han diseñado y construido un sinfín de instrumentos que exploran todas las posibilidades de la flauta. Su música abarca desde el jazz y la música tradicional hasta el tango y la clásica

Ausgehend von einem einzigartigen Material, PVC, haben Pierre Blavette und Jérémie Boudsocq eine Vielzahl von Instrumenten entworfen und gebaut, die alle Möglichkeiten des Rohres ausloten. Sie lassen Musik erklingen, die von Jazz und traditioneller Musik bis hin zu Tango und klassischer Musik reicht

