Lecture musicale avec Brigitte Fossey&la pianiste Danielle Laval 7, place de la Mairie Chambray-lès-Tours, 16 mars 2024, Chambray-lès-Tours.

Chambray-lès-Tours,Indre-et-Loire

La Musique, les oiseaux et Jean de La Fontaine

Soirée poétique et musicale autour des Fables de La Fontaine, par deux légendes de la scène hexagonale, la comédienne Brigitte Fossey et la pianiste Danielle Laval. Le thème de la nature a particulièrement retenu l’attention des artistes..

Samedi 2024-03-16 20:30:00 fin : 2024-03-16 22:30:00. 15.35 EUR.

7, place de la Mairie

Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Music, birds and Jean de La Fontaine

A poetic and musical evening based on La Fontaine?s Fables, performed by two legends of the French music scene, actress Brigitte Fossey and pianist Danielle Laval. The theme of nature was of particular interest to the artists.

Música, pájaros y Jean de La Fontaine

Una velada poética y musical basada en las Fábulas de La Fontaine, interpretadas por dos leyendas de la escena francesa, la actriz Brigitte Fossey y la pianista Danielle Laval. El tema de la naturaleza interesó especialmente a las artistas.

Die Musik, die Vögel und Jean de La Fontaine

Ein poetischer und musikalischer Abend rund um die Fabeln von La Fontaine, gestaltet von zwei Legenden der hexagonalen Szene, der Schauspielerin Brigitte Fossey und der Pianistin Danielle Laval. Das Thema Natur hat die Aufmerksamkeit der Künstler besonders geweckt.

