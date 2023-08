Le Mahâbhârata – Théâtre d’ombres et musique d’Indonésie 7 place de la Mairie Chambray-lès-Tours, 17 février 2024, Chambray-lès-Tours.

Chambray-lès-Tours,Indre-et-Loire

La Cie « Jeux de vilains » est une compagnie de théâtre qui développe depuis plusieurs années son travail de création autour des contes et théâtre d’ombres d’Asie du Sud Est, le Wayang Kulit.

A partir de 6 ans.

A découvrir en famille !!!..

Samedi 2024-02-17 20:00:00 fin : 2024-02-17 22:00:00. 11.3 EUR.

7 place de la Mairie

Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Cie « Jeux de vilains » is a theater company that has been developing its creative work around South-East Asian tales and shadow theater, Wayang Kulit, for several years.

Ages 6 and up.

A must-see for the whole family!

Jeux de vilains » es una compañía de teatro que lleva varios años desarrollando su labor creativa en torno a los cuentos y el teatro de sombras del sudeste asiático, Wayang Kulit.

Para mayores de 6 años.

Una visita obligada para toda la familia.

Die Cie « Jeux de vilains » ist eine Theatergruppe, die seit mehreren Jahren ihre kreative Arbeit rund um die Märchen und das Schattentheater aus Südostasien, das Wayang Kulit, entwickelt.

Ab 6 Jahren.

Mit der ganzen Familie zu entdecken!!!

Mise à jour le 2023-08-28 par ADT 37