Concert « Trompette à tue-tête » – 24ème édition Festival de cuivres 2024 7, place de la Mairie Chambray-lès-Tours, 21 janvier 2024, Chambray-lès-Tours.

Chambray-lès-Tours,Indre-et-Loire

Un concert exceptionnel autour de la trompette !!!

Pour clôturer la 24ème édition du festival de cuivres, la trompette sera mise à l’honneur autour de Clément Saunier, un des trompettistes les plus actifs de la scène française et internationale..

Dimanche 2024-01-21 16:00:00 fin : 2024-01-21 17:45:00. EUR.

7, place de la Mairie

Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



An exceptional trumpet concert!

To close the 24th edition of the brass festival, the trumpet will be honored by Clément Saunier, one of the most active trumpet players on the French and international scene.

Un concierto de trompeta excepcional

Como colofón a la 24ª edición del festival de metales, la trompeta ocupará un lugar destacado de la mano de Clément Saunier, uno de los trompetistas más activos de la escena francesa e internacional.

Ein außergewöhnliches Konzert rund um die Trompete!!!

Zum Abschluss der 24. Ausgabe des Festivals für Blechbläser wird die Trompete rund um Clément Saunier, einen der aktivsten Trompeter der französischen und internationalen Szene, geehrt.

