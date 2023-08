Concert « En brass et vous ? » -24ème édition du Festival de cuivres 2024 7, place de la Mairie Chambray-lès-Tours, 20 janvier 2024, Chambray-lès-Tours.

Chambray-lès-Tours,Indre-et-Loire

Le brass band est composé d’instruments exclusivement coniques (cornets à pistons, bugle, altos, barytons, euphoniums, tubas) ainsi que de trombones et de percussions.

L’alchimie de ces timbres si chauds se révèlent propice à créer de fantastiques ambiances variées aux multiples couleurs..

Samedi 2024-01-20 20:00:00 fin : 2024-01-20 21:45:00. EUR.

7, place de la Mairie

The brass band is made up exclusively of conical instruments (cornets à pistons, bugle, violas, baritones, euphoniums, tubas) as well as trombones and percussion.

The alchemy of these warm timbres is conducive to creating fantastically varied, multi-colored atmospheres.

La banda de metales está compuesta exclusivamente por instrumentos cónicos (cornetas, fliscornos, violas, barítonos, bombardinos, tubas), además de trombones y percusión.

La alquimia de estos cálidos timbres propicia la creación de atmósferas fantásticamente variadas y multicolores.

Die Brass Band besteht aus ausschließlich konischen Instrumenten (Ventilkornett, Flügelhorn, Alt, Bariton, Euphonium, Tuba) sowie Posaunen und Schlagzeug.

Die Alchemie dieser warmen Klangfarben schafft eine fantastische, farbenfrohe und abwechslungsreiche Atmosphäre.

