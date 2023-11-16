CE QUI NOUS LIE : PRENDRE UN VERRE AVEC… SAM OLIVIER 7 Place de la Halle Dardé Lodève
CE QUI NOUS LIE : PRENDRE UN VERRE AVEC… SAM OLIVIER 7 Place de la Halle Dardé Lodève, 16 novembre 2023, Lodève.
Lodève,Hérault
Rencontre avec Sam Olivier, directeur du ciné-club Objectif Cinéma à Saint-Félix-de-Lodez..
2023-11-16 19:00:00 fin : 2023-11-16 20:00:00. .
7 Place de la Halle Dardé
Lodève 34700 Hérault Occitanie
Interview with Sam Olivier, director of the Objectif Cinéma film club in Saint-Félix-de-Lodez.
Entrevista con Sam Olivier, director del cineclub Objectif Cinéma de Saint-Félix-de-Lodez.
Treffen mit Sam Olivier, Leiter des Filmclubs Objectif Cinéma in Saint-Félix-de-Lodez.
Mise à jour le 2023-11-09 par OT LODEVOIS ET LARZAC