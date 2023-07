EXPOSITION DE DESSINS « GHESTEM ET GUERMEUR » 7 Place de la Halle Dardé Lodève, 19 juillet 2023, Lodève.

Deux illustrateurs lodévois : croquis de voyage de Cédric Ghestem et dessins « psyché-sexy-colorés » (sic) de Steven Guermeur !.

2023-07-19 fin : 2023-07-31 . .

7 Place de la Halle Dardé

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Two lodévois illustrators: travel sketches by Cédric Ghestem and « psychedelic-sexy-colored » (sic) drawings by Steven Guermeur!

Dos ilustradores lodévois: ¡los bocetos de viaje de Cédric Ghestem y los dibujos « psicodélicos-sexy-coloreados » (sic) de Steven Guermeur!

Zwei Illustratoren aus Lévois: Reiseskizzen von Cédric Ghestem und « psyché-sexy-colorés » (sic) Zeichnungen von Steven Guermeur!

