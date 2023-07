Exposition – Luc-en-marches 7 Place de la Croix Luc-en-Diois, 3 juillet 2023, Luc-en-Diois.

Luc-en-Diois,Drôme

Découverte poétique de Luc-en-Diois en empruntant les nombreux escaliers et marches du village, témoins silencieux de l’histoire et de la vie de la communauté, formes, textures, patine, témoignent et symbolisent la transmission entre privé et public..

2023-07-03 11:00:00 fin : 2023-08-31 18:00:00. .

7 Place de la Croix

Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A poetic discovery of Luc-en-Diois along the village’s many staircases and steps, silent witnesses to the history and life of the community. Shapes, textures and patina bear witness to and symbolize the transmission between private and public.

Un descubrimiento poético de Luc-en-Diois a lo largo de las numerosas escaleras y peldaños del pueblo, testigos mudos de la historia y la vida de la comunidad. Formas, texturas y pátinas testimonian y simbolizan la transmisión entre la vida privada y la pública.

Poetische Entdeckung von Luc-en-Diois über die zahlreichen Treppen und Stufen des Dorfes, stumme Zeugen der Geschichte und des Lebens der Gemeinschaft. Formen, Texturen und Patina zeugen und symbolisieren die Übertragung zwischen privat und öffentlich.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme du Pays Diois