Contes du samedi soir 7 Place d’Auvelais Plestin-les-Grèves, samedi 17 février 2024.

Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 18:00:00

fin : 2024-02-17

Une soirée Contes du Samedi Soir ouverte aux talents encore discrets est une manière de partager « des paroles de passionnés » au travers de contes.

Prêtez vos oreilles, riez de bon cœur, laissez vous guider par vos émotions et celles des conteurs… !

Répétitions et atelier pour apprendre à conter les lundis 5 et 12/2, puis filage le 16/2.

Inscriptions jusqu’au 20 Janvier

7 Place d’Auvelais Ti an Holl

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne



