Cocktail de contes 7 Place d’Auvelais Plestin-les-Grèves, samedi 27 janvier 2024.

Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 18:00:00

fin : 2024-01-27

Contes de chez nous ou du monde entier. Dans ce cocktail de contes tirés du sac, Olivier Sessa partage sa passion pour les mots avec enthousiasme. Sa parole touche, étonne, amuse, ouvre. Ses contes sont des cadeaux, vivons-les au présent !

Les contes nous réunissent et nous servent de guides, comme une lumière innocente qui nous renvoie plus ouvert, plus tolérant, plus profond. Un bon début d’année en perspective !

7 Place d’Auvelais Ti an Holl

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2024-01-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose