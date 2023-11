Play2Work : job dating & e-gaming 7 Place Champlain Caen, 21 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Vous avez entre 16 et 30 ans ? Participez au Play2work et venez défier des entreprises autour de tournois de jeux vidéos !

Participez à des mini-tournois de e-gaming avec des employeurs et décoruvez le monde économique et les voies d’accès vers l’entreprenariat. Les rencontres se font sans CV et mettent à l’honneur les savoirs être, les échanges, facilitant ainsi les mises en relation.

Jérémy Lecerf, alias MrGuyzmo, e-gamer professionnel et habitant du quartier de la Grâce-de-Dieu, fondateur de ATLETEC (webtv) viendra expliquer les réalités de son métier.

Sans inscription, entrée libre..

2023-11-21 16:00:00 fin : 2023-11-21 19:00:00.

7 Place Champlain

Caen 14000 Calvados Normandie



Are you aged between 16 and 30? Take part in Play2work and challenge companies to video game tournaments!

Take part in e-gaming mini-tournaments with employers and learn about the world of business and the pathways to entrepreneurship. The meetings are held without CVs, and place the emphasis on interpersonal skills and exchanges, thus facilitating networking.

Jérémy Lecerf, alias MrGuyzmo, professional e-gamer and resident of the Grâce-de-Dieu district, founder of ATLETEC (webtv) will explain the realities of his profession.

No registration required, free admission.

¿Tienes entre 16 y 30 años? Participa en Play2work y ven a retar a las empresas a torneos de videojuegos

Participa en mini torneos de e-gaming con empresarios y aprende sobre el mundo de los negocios y las vías para emprender. Los encuentros se celebran sin CV y se centran en el don de gentes y los intercambios, lo que facilita las conexiones.

Jérémy Lecerf, alias MrGuyzmo, e-gamer profesional y residente en el barrio de Grâce-de-Dieu, fundador de ATLETEC (webtv) estará presente para explicar las realidades de su trabajo.

Inscripción gratuita.

Sind Sie zwischen 16 und 30 Jahre alt? Nehmen Sie an Play2work teil und fordern Sie Unternehmen zu Videospielturnieren heraus!

Nehmen Sie an Mini-E-Gaming-Turnieren mit Arbeitgebern teil und lernen Sie die Wirtschaftswelt und die Zugangswege zum Unternehmertum kennen. Die Begegnungen finden ohne Lebenslauf statt und stellen das « Savoir-être » und den Austausch in den Vordergrund, wodurch die Kontaktaufnahme erleichtert wird.

Jérémy Lecerf, alias MrGuyzmo, professioneller E-Gamer und Bewohner des Viertels Grâce-de-Dieu, Gründer von ATLETEC (webtv), wird die Realitäten seines Berufs erläutern.

Keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei.

