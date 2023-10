Tournoi Modern par le Club Magic Normand 7 Place Champlain Caen, 8 octobre 2023, Caen.

Bonjour à vous, magiciennes et magiciens !

Le Club Magic Normand organise son premier tournoi Modern de la saison.Rendez vous à Caen le dimanche 8 octobre.

Les inscriptions se font via le site Hello Asso, juste ici :

https://www.clubmagicnormand.com/event-details/modern-a-caen-2023-10-08-10-00

=> Faites attention à l’inscription, le site propose que vous versiez un tips : cliquez sur « modifier » et cochez « ne pas donner » si tel est votre désir.

L’envoi des decklist est à effectuer avant le début du tournoi, ici : https://www.clubmagicnormand.com/decklist

Cette année encore, un vieux dragon rôde près de l’Abbaye aux Hommes…prenez garde !.

2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

7 Place Champlain

Caen 14000 Calvados Normandie



Hello, magicians!

Club Magic Normand is organizing its first Modern tournament of the season, in Caen on Sunday, October 8.

Registration is via the Hello Asso website, right here :

https://www.clubmagicnormand.com/event-details/modern-a-caen-2023-10-08-10-00

=> Be careful when registering: the site suggests that you pay a tip: click on « modify » and tick « don’t give » if you wish.

Decklist submissions must be made before the start of the tournament, here: https://www.clubmagicnormand.com/decklist

Once again this year, an old dragon lurks near the Abbaye aux Hommes…beware!

¡Hola, magos!

El Club Magic Normand organiza su primer torneo Moderno de la temporada, en Caen, el domingo 8 de octubre.

Puedes inscribirte a través de la página web de Hello Asso, aquí :

https://www.clubmagicnormand.com/event-details/modern-a-caen-2023-10-08-10-00

=> Cuidado al inscribirse, el sitio le sugiere que pague una propina: haga clic en « modificar » y marque « no dar » si lo desea.

Los mazos deben enviarse antes del inicio del torneo, aquí: https://www.clubmagicnormand.com/decklist

Un año más, un viejo dragón merodea por la Abadía Masculina… ¡cuidado!

Hallo, Zauberinnen und Zauberer!

Der Club Magic Normand organisiert sein erstes Modern-Turnier der Saison, das am Sonntag, den 8. Oktober in Caen stattfindet.

Die Anmeldung erfolgt über die Website Hello Asso, genau hier:

https://www.clubmagicnormand.com/event-details/modern-a-caen-2023-10-08-10-00

=> Achten Sie bei der Anmeldung darauf, dass die Seite vorschlägt, dass Sie einen Tipp abgeben: Klicken Sie auf « bearbeiten » und kreuzen Sie « nicht spenden » an, wenn dies Ihr Wunsch ist.

Die Einsendung der Deckliste muss vor Beginn des Turniers erfolgen, hier: https://www.clubmagicnormand.com/decklist

Auch in diesem Jahr streift ein alter Drache in der Nähe der Abbaye aux Hommes umher…passen Sie auf!

