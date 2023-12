Lecture pour tous 7 place Bellegarde Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne Lecture pour tous 7 place Bellegarde Bergerac, 3 avril 2024, Bergerac. Bergerac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 15:00:00

fin : 2024-04-03 LECTURES POUR TOUS ! : Tu aimes écouter des histoires ? Viens partager une lecture d’albums avec les bibliothécaires ! de 6 à 99 ans ! Entrée gratuite sur inscription. Ouvert à tous de 6 à 99 ans !.

7 place Bellegarde Médiathèque

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

