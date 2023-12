Ravel : ni femme, ni Dieu, ni maître 7 place Bellegarde Bergerac, 12 janvier 2024, Bergerac.

Conférence : Ravel : ni femme, ni Dieu, ni maître par Michèle Lhopiteau-Dorfeuille Musicologue et écrivain.

A l’occasion de la sorti de son livre : « Ravel : ni femme, ni Dieu, ni maître ».

Résumé : Maurice Ravel et Franz Schubert sont victimes de la même malédiction : leurs noms sont aujourd’hui obstinément accolés à une seule de leurs œuvres – « la Truite » pour le compositeur autrichien, le « Boléro » pour le Français. Et pour des raisons largement extra-musicales : une chanson des Frères Jacques pour le premier, un film de Claude Lelouch pour le second !

