FÊTE DE NOËL DE SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE 7 Place Abbé Joseph Moreau Mauges-sur-Loire, 3 décembre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Bienvenue à la Fête de Noël de Saint-Laurent-de-la-Plaine à Mauges-sur-Loire à 30min d’Angers..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 19:00:00. EUR.

7 Place Abbé Joseph Moreau Musée des métiers

Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Welcome to the Saint-Laurent-de-la-Plaine Christmas Fair in Mauges-sur-Loire, 30 minutes from Angers.

Bienvenido a la Feria de Navidad de Saint-Laurent-de-la-Plaine, en Mauges-sur-Loire, a 30 minutos de Angers.

Willkommen zum Weihnachtsfest von Saint-Laurent-de-la-Plaine in Mauges-sur-Loire, 30min von Angers entfernt.

Mise à jour le 2023-11-30 par eSPRIT Pays de la Loire