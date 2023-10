VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION POTIERS D’ÉTAIN 7 Place Abbé Joseph Moreau Mauges-sur-Loire, 5 novembre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Profitez d’une visite guidée pour découvrir l’exposition Potiers d’étain au Musée des métiers à Mauges-sur-Loire..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 16:30:00. EUR.

7 Place Abbé Joseph Moreau SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Take a guided tour of the Potiers d’étain exhibition at the Musée des métiers in Mauges-sur-Loire.

Visita guiada a la exposición de los Alfareros del Peltre en el Museo de los Oficios de Mauges-sur-Loire.

Nutzen Sie eine Führung, um die Ausstellung Potiers d’étain (Zinngießer) im Musée des métiers (Handwerksmuseum) in Mauges-sur-Loire zu besichtigen.

