CONCERT SYMPHONIQUE FRANCO-ALLEMAND 7 Pl. Mgr Ginisty Verdun, 26 novembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

L’ACCV serait heureuse de vous accueillir en la Cathédrale de Verdun pour le dernier concert de l’année 2023

Dimanche 26 novembre 16H00 – Entrée libre.

Dans le cadre de l’amitié franco-allemande entre le village détruit de Fleury devant Douaumont et l’amicale des réservistes de Püttlingen.

Concert de musique symphonique Beethoven, Gold, Haydn…

Ouverture des portes 15H30. Tout public

Dimanche 2023-11-26 16:00:00 fin : 2023-11-26 17:30:00. 0 EUR.

7 Pl. Mgr Ginisty

Verdun 55100 Meuse Grand Est



The ACCV would be delighted to welcome you to Verdun Cathedral for the last concert of 2023

Sunday, November 26, 16:00 – Free admission.

As part of the Franco-German friendship between the destroyed village of Fleury devant Douaumont and the Püttlingen Reservist association.

Concert of symphonic music by Beethoven, Gold, Haydn?

Doors open at 15:30

La ACCV estará encantada de darle la bienvenida a la Catedral de Verdún para el último concierto de 2023

Domingo 26 de noviembre 16H00 – Entrada libre.

En el marco de la amistad franco-alemana entre el pueblo destruido de Fleury devant Douaumont y la Asociación de Reservistas de Püttlingen.

Concierto de música sinfónica de Beethoven, Gold, Haydn?

Apertura de puertas a las 15:30

Der ACCV würde sich freuen, Sie in der Kathedrale von Verdun für das letzte Konzert des Jahres 2023 begrüßen zu dürfen

Sonntag, 26. November 16H00 – Eintritt frei.

Im Rahmen der deutsch-französischen Freundschaft zwischen dem zerstörten Dorf Fleury devant Douaumont und der Reservistenkameradschaft Püttlingen.

Konzert mit symphonischer Musik von Beethoven, Gold, Haydn?

Öffnung der Türen 15.30 Uhr

