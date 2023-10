Temps d’échange avec les militaires 7 Pl. du Champ de Foire Saint-Pourçain-sur-Sioule, 2 novembre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Les militaires organisent un temps de découverte avec la population, comprenant, échanges, présentation du matériels et de leurs missions..

2023-11-02 14:00:00 fin : 2023-11-02 17:00:00. .

7 Pl. du Champ de Foire Gymnase Joseph Vincent

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The soldiers organize a time of discovery with the population, including exchanges, presentation of equipment and their missions.

Los soldados organizan un tiempo de descubrimiento con la población, que incluye intercambios, presentación de equipos y de sus misiones.

Die Soldaten organisieren eine Zeit des Kennenlernens mit der Bevölkerung, einschließlich Austausch, Vorstellung des Materials und ihrer Aufgaben.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme Val de Sioule