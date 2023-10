Cet évènement est passé Le Marais écolo. Eco-Balade 7 Pl. de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris, France Paris Catégories d’Évènement: Département de Paris

Paris Le Marais écolo. Eco-Balade 7 Pl. de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris, France Paris, 26 mars 2023, Paris. Le Marais écolo. Eco-Balade 26 mars 2023 et 28 janvier 2024 7 Pl. de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris, France Tarifs : Adulte 10€ ; Enfant accompagné Redécouvrez le quartier du Marais ET son Histoire, à travers le prisme de l’écologie. Cette éco-balade de 2 heures à travers le Marais débute devant l’Hôtel de Ville de Paris, là où se prennent des décisions majeures concernant l’écologie dans la capitale. Après un passage sur les quais de Seine, devenus définitivement piétons depuis l’été 2016, nous découvrirons des lieux emblématiques de l’écologie dans le Marais. Nous aborderons bien sûr l’histoire du quartier, mais aussi les liens entre l’écologie et l’histoire des lieux, entre l’écologie et l’urbanisme…et bien d’autres choses encore. Nous découvrirons deux jardins partagés bien cachés. Parmi la quinzaine d’arrêts prévus, vous découvrirez quelques adresses et quelques sites écolos inspirants à Paris. Nous terminerons cette visite sur la mythique Place des Vosges, riche tant par son histoire que par son intérêt écologique pour le quartier. Le rendez-vous exact est à 14h25, devant le n° 7, place de l’Hôtel de Ville. Métro Hôtel de Ville. Paris 4e. Départ à 14h30.

Durée : 2h

Activité organisée par Laurent – Fondateur

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/l-1

2023-03-26T16:25:00+02:00 – 2023-03-26T18:25:00+02:00

2024-01-28T15:25:00+01:00 – 2024-01-28T17:25:00+01:00

