7 montagnes et 7 océans – Une exposition de Rada Akbar en dialogue avec Laurie Anderson – Commissariat : Aline Pujo Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

7 montagnes et 7 océans – Une exposition de Rada Akbar en dialogue avec Laurie Anderson – Commissariat : Aline Pujo Cité internationale des arts, 7 avril 2022, Paris. 7 montagnes et 7 océans – Une exposition de Rada Akbar en dialogue avec Laurie Anderson – Commissariat : Aline Pujo

du jeudi 7 avril au vendredi 6 mai à Cité internationale des arts

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 08 mars 2022 et d’une visioconférence organisée par le Hirshhorn Museum (USA), Rada Akbar et l’artiste Laurie Anderson entament une collaboration unique. Traversant la relation entre femmes et pouvoir, elles viennent honorer les femmes afghanes, ces pionnières qui ont su, selon le dicton afghan, « gravir 7 montagnes et traverser 7 océans ». La fabrique de ce projet en cours est dévoilée à la Cité internationale des arts comme un atelier ouvert aux regards extérieurs, un moment de connivence entre le public et un processus de création à l’œuvre. Rada Akbar (Afghanistan, 1988) est en résidence par le biais du programme d’accueil d’artistes afghans de la Cité internationale des arts.

Visible tous les jours, de 10h à 19h

7 montagnes et 7 océans – Une exposition de Rada Akbar en dialogue avec Laurie Anderson – Commissariat : Aline Pujo Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T18:30:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T18:30:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:30:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T18:30:00;2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T19:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T19:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T19:00:00;2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T19:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T19:00:00;2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T19:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T19:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T19:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T19:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T19:00:00;2022-05-02T10:00:00 2022-05-02T19:00:00;2022-05-03T10:00:00 2022-05-03T19:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T19:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité internationale des arts Adresse 18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Ville Paris lieuville Cité internationale des arts Paris Departement Paris

Cité internationale des arts Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

7 montagnes et 7 océans – Une exposition de Rada Akbar en dialogue avec Laurie Anderson – Commissariat : Aline Pujo Cité internationale des arts 2022-04-07 was last modified: by 7 montagnes et 7 océans – Une exposition de Rada Akbar en dialogue avec Laurie Anderson – Commissariat : Aline Pujo Cité internationale des arts Cité internationale des arts 7 avril 2022 Cité internationale des arts Paris Paris

Paris Paris