7 Mesures par seconde N + N Corsino, 10 novembre 2022

7 Mesures par seconde N + N Corsino



2022-11-10 – 2023-01-22

EUR 7 mesures par seconde, c’est le rythme qui fournit l’intensité suffisante à notre attention pour offrir une représentation continue de la perception.



18 battements par seconde sur la peau, c’est le nombre à partir duquel on ressent une pression constante. 24 images par seconde, c’est le cinéma. Image et mouvement sont la clé de voûte des créations de n + n Corsino, chorégraphes et créateurs d’images nouvelles.



Affiner les aptitudes de nos sens, étendre le champ de nos perceptions en explorant les possibilités qu’offrent la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle, en jouant de l’infinitésimal et du vertige de la réalité augmentée, tel est l’enjeu des œuvres ciné-chorégraphiques présentées dans le cadre de la prochaine Biennale des imaginaires numériques à Marseille.



Avec deux nouvelles créations, Event by Eleven, DragonFly, une dizaine de pièces récentes, dont certaines seront visibles pour la première fois en France, 7 mesures par seconde constitue un cycle inédit à la croisée des arts vivants, des arts plastiques et des arts numériques.

