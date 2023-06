Plassac en scène 7 Mairie Plassac, 23 juin 2023, Plassac.

Plassac,Gironde

Vendredi 14h – Ouverture du Festival 14h30 – Même pas Peur – théâtre, Les Ateliers du Mascaret 15h30 – Arthur Le Pêcheur de Chaussures – théâtre, Cie “C’est pour ça.” 16h30-Scène ouverte 18h30-Marie Pétrolette – Chanson féminohumoristique 20h – Repas tout public 21h30 – Le Grand Chariot – théâtre GAL’AIR de Rien et les Ateliers du

Mascaret 22h30 – Scène ouverte

Samedi 12h30 – Repas tout public 13h30 – Scène ouverte 16h – ‘Humain·e’ – danse The Soul Soldiers Cie 17h – «Paysages de l’Exil» – poésie / danse Annette Coquet 19h – (the) Gainsbourg Connections – Musique 19h30 – Repas tout public 21h30 – Brutes d’Antony Quenet – théâtre Cette Cie Là 22h30 – Le grand Tout – musique /théâtre

Dimanche 12h30 -Repas tout public 15h00 Aux âmes, citoyens ! théâtre L’OEil de la Percée 17h00 Le Vol des Éléphants – conte, poésie et musique 18h30 Le Pet’it Bal Perdu 19h30 Repas des Restes.

7 Mairie Salle Polyvalente

Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Friday 2pm – Festival opening 2:30pm – Même pas Peur? theater, Les Ateliers du Mascaret 3:30pm – Arthur Le Pêcheur de Chaussures? theater, Cie ?C?est pour ça.? 4:30 pm-Open stage 6:30 pm-Marie Pétrolette – Chanson féminohumoristique 8 pm-All-audience meal 9:30 pm-Le Grand Chariot? theater GAL?AIR de Rien and Les Ateliers du

Mascaret 10:30 pm – Open stage

Saturday 12:30 pm – Meal for all 13:30 pm – Open stage 4 pm – ?Humain-e? – dance The Soul Soldiers Cie 17h – « Paysages de l?Exil » ? poetry / dance Annette Coquet 19h – (the) Gainsbourg Connections – Music 19h30 – Me repas tout public 21h30 – Brutes d?Antony Quenet ? theater Cette Cie Là 22h30 – Le grand Tout ? music / theater

Sunday 12:30 pm -Meal for all 15:00 pm Aux âmes, citoyens ! théâtre L?OEil de la Percée 17:00 pm Le Vol des Éléphants – storytelling, poetry and music 18:30 pm Le Pet?it Bal Perdu 19:30 pm Repas des Restes

Viernes 14.00 h – Inauguración del Festival 14.30 h – Même pas Peur ? teatro, Les Ateliers du Mascaret 15.30 h – Arthur Le Pêcheur de Chaussures ? teatro, Cie ?C?est pour ça? 16.30 h – Escena abierta 18.30 h – Marie Pétrolette – Chanson féminohumoristique 20.00 h – Comida para todos 21.30 h – Le Grand Chariot ? teatro GAL?AIR de Rien y Les Ateliers du

Mascaret 22.30 h – Escenario abierto

Sábado 12.30 h – Comida para todos 13.30 h – Escenario abierto 16.00 h – ?Humain-e? – danza The Soul Soldiers Cie 17.00 h – « Paysages de l’Exil » ? poesía / danza Annette Coquet 19.00 h – (the) Gainsbourg Connections – Música 19.30 h – Comida libre 21.30 h – Brutes de Antony Quenet ? teatro Cette Cie Là 22.30 h – Le grand Tout ? música / teatro

Domingo 12.30 h – Comida para todos 15.00 h – Aux âmes, citoyens ! teatro L’OEil de la Percée 17.00 h – Le Vol des Éléphants – cuentacuentos, poesía y música 18.30 h – Le Pet?it Bal Perdu 19.30 h – Repas des Restes

Freitag 14h – Eröffnung des Festivals 14h30 – Même pas Peur ? Theater, Les Ateliers du Mascaret 15h30 – Arthur Le Pêcheur de Chaussures ? Theater, Cie ?C?est pour ça.? 16.30 Uhr – Offene Bühne 18.30 Uhr – Marie Pétrolette – Feminohumoristisches Lied 20 Uhr – Essen für alle 21.30 Uhr – Le Grand Chariot ? Theater GAL?AIR de Rien und Les Ateliers du..

Mascaret 22:30 – Offene Bühne

Samstag 12.30 Uhr – Essen für alle 13.30 Uhr – Offene Bühne 16 Uhr – ?Humain-e? – tanz The Soul Soldiers Cie 17h – « Paysages de l’Exil » ? Poesie/Tanz Annette Coquet 19h – (the) Gainsbourg Connections – Musik 19h30 – Mahlzeit für alle 21h30 – Brutes d’Antony Quenet ? Theater Cette Cie Là 22h30 – Le grand Tout ? Musik/Theater

Sonntag 12.30 Uhr -Essen für alle 15.00 Uhr Aux âmes, citoyens! theatre L?OEil de la Percée 17.00 Uhr Le Vol des Éléphants – Märchen, Poesie und Musik 18.30 Uhr Le Pet?it Bal Perdu 19.30 Uhr Repas des Restes

