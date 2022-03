7 # / Ludiane Pivoine / gva / chanson pop Villa Bernasconi, 14 mai 2022, Lancy.

14 mai 2022 // 18:30 // Prix >Libre Ludiane Pivoine / gva / chanson pop Ludiane Pivoine, on le sait, c’est une voix cristalline, des textes de caractère et des mélodies enchanteresses… Maîtrisant également l’art d’apparaître là où l’on ne l’attend pas, elle sort en avril 2017 son nouveau single Je fonds, aux saveurs électro-pop! En mars 2015 son Album Chut… annonçait déjà un tournant dans sa carrière et dans ses choix musicaux. Ses textes sont le fil conducteur de se projet. En filigrane des histoires de sentiments et de temps qui passe, se dessinent la recherche d’un idéal féminin, d’un message féministe et surtout, la revendication d’une féminité en liberté. Elle confie l’habillage de ses mots à des artistes nourris d’influences à la fois classiques, jazz ou électro (Onésia, Vincent Bossy, Jérome Boloch, Piotr Paluch). Sur scène, accompagnée par Joëlle Mauris au violoncelle et Thierry Corboz (ou Vincent Bossy) au piano, la chanteuse se révèle à la fois pétillante et tendre, le propos affirmé et le regard serein. Ludiane Pivoine est une jeune femme épanouie et une artiste lumineuse. En 2011 sort son album « Maraboute‐moi », fruit d’une collaboration avec Pascal Rinaldi. S’en suivent des scènes en Suisse et en France ainsi que le Prix des professionnels de la Fondation BEA pour jeunes artistes (Renan Luce, Marc Aymon, Presque Oui, Frédéric Bobin) au Festival Voix de Fête à Genève et la participation aux Rencontres Professionnelles d’Astaffort 2012 (Voix du Sud / Francis Cabrel). En 2009, son premier EP Fééries lui ouvrait la porte de la RSR et des salles romandes. Auteure ‐ compositrice ‐ interprète, Ludiane Pivoine a débuté la musique à l’âge de 4 ans. Solfège, piano, saxophone ont précédé l’étude du chant (diplômée du Conservatoire de Musique de Genève en 2008). En parallèle, Ludiane Pivoine à étudié la danse et le théâtre et a participé à plusieurs opéras, comédie musicale et théâtre musicale [http://ludianepivoine.com](http://ludianepivoine.com) [https://www.facebook.com/ludiane.pivoine](https://www.facebook.com/ludiane.pivoine) [https://www.facebook.com/events/692108985283664/](https://www.facebook.com/events/692108985283664/) [https://www.youtube.com/watch?v=of5gqqgNC40&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=of5gqqgNC40&t=3s) [https://www.youtube.com/watch?v=uAuqgD7RUo8](https://www.youtube.com/watch?v=uAuqgD7RUo8)

