Le Safran, L’Or Rouge des Ardennes 7, lotissement de la Chapelle Sailly, 12 juillet 2023, Sailly.

Sailly,Ardennes

Culture et vente d’une épice originale : le safran, récolté à partir des fleurs du crocus sativus. La récolte a lieu à l’automne et se fait entièrement à la main. Après avoir ramassé les fleurs dans des paniers, on extrait de ces dernières, trois filaments qui, une fois séchés, donneront l’épice, aussi appelé « Or Rouge ». N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir ce travail si particulier.A partir du moins de juin, des bulbes de crocus sativus issus de l’agriculture biologique sont également proposés à la vente, afin de cultiver vous-même cette épice.Plusieurs produits dérivés du safran sont également disponibles sur place : moutarde, sirop, miel, vinaigre, etc. Mais également une gamme de coffrets pour faire découvrir cette épice ardennaise à vos proches. La boutique en ligne vous donne accès à ces produits partout en France et à l’international, livraison gratuite dés 15€ d’achats..

7, lotissement de la Chapelle

Sailly 08110 Ardennes Grand Est



Cultivation and sale of an original spice: saffron, harvested from the flowers of the crocus sativus. The harvest takes place in the autumn and is done entirely by hand. After collecting the flowers in baskets, three filaments are extracted from them which, once dried, will give the spice, also called « Red Gold ». Do not hesitate to contact us to discover this very special work. From at least June, organic crocus sativus bulbs are also available for sale, so that you can grow this spice yourself. Several products derived from saffron are also available on site: mustard, syrup, honey, vinegar, etc… Several products derived from saffron are also available on site: mustard, syrup, honey, vinegar, etc. But also a range of boxes to help your friends and family discover this Ardennes spice. The online shop gives you access to these products everywhere in France and abroad, free delivery from 15€ of purchase.

Cultivo y venta de una especia original: el azafrán, recogido de las flores del crocus sativus. La cosecha tiene lugar en otoño y se realiza totalmente a mano. Tras recoger las flores en cestas, se extraen de ellas tres filamentos que, una vez secos, darán la especia, también llamada « Oro Rojo ». A partir del mes de junio, también se venden bulbos de crocus sativus de cultivo ecológico, para que pueda cultivar usted mismo esta especia. También se pueden adquirir en el lugar varios productos derivados del azafrán: mostaza, jarabe, miel, vinagre, etc. Pero también una gama de cajas para hacer descubrir esta especia de Ardenas a sus amigos y familiares. La tienda en línea le permite acceder a estos productos en toda Francia y en el extranjero, con entrega gratuita a partir de los 15? de compras.

Anbau und Verkauf eines originellen Gewürzes: Safran, der aus den Blüten des Crocus sativus geerntet wird. Die Ernte findet im Herbst statt und wird vollständig von Hand durchgeführt. Nachdem die Blüten in Körben gesammelt wurden, werden aus ihnen drei Fäden gezogen, die nach dem Trocknen das Gewürz ergeben, das auch « rotes Gold » genannt wird. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um diese ganz besondere Arbeit kennenzulernen.Ab Juni werden auch Krokus-Sativus-Zwiebeln aus biologischem Anbau zum Verkauf angeboten, damit Sie dieses Gewürz selbst anbauen können.Mehrere aus Safran gewonnene Produkte sind ebenfalls vor Ort erhältlich: Senf, Sirup, Honig, Essig, etc. Aber auch eine Reihe von Geschenksets, um Ihren Lieben dieses Gewürz aus den Ardennen näher zu bringen. Der Online-Shop ermöglicht Ihnen den Zugang zu diesen Produkten in ganz Frankreich und international, kostenlose Lieferung ab 15€ Einkaufswert.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme