Rendez-vous découverte : La safranière de Sailly 7 Lotissement de la Chapelle Sailly, 21 octobre 2023, Sailly.

Sailly,Ardennes

u programme, cueillette des fleurs et émondage des pistils ensuite découverte de l’activité avec Mme Liégeois.Munissez vous de bottes de jardinage ainsi que d’un imperméable !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

7 Lotissement de la Chapelle

Sailly 08110 Ardennes Grand Est



he program includes picking flowers and pruning pistils, followed by an introduction to the activity with Ms. Liégeois, who will provide you with gardening boots and a raincoat!

l programa incluye la recogida de flores y la poda de pistilos, seguidas de una introducción a la actividad con Mme Liégeois, así que traiga botas de jardinería y un mackintosh

uf dem Programm stehen das Pflücken von Blumen und das Beschneiden der Blütenstempel, bevor Sie mit Frau Liégeois die Aktivität kennenlernen

Mise à jour le 2023-10-16 par Ardennes Tourisme