Le P’tit Caumontoir bloque la rue 7 Lieu-dit Gautier Est Caumont, 30 juin 2023, Caumont.

Caumont,Gironde

Concert annuel du P’tit Caumontoir qui , à l’occasion, bloquera la rue pour une soirée festive, autour de musiques, de bières et de burgers..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 02:00:00. EUR.

7 Lieu-dit Gautier Est

Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Annual concert by P’tit Caumontoir, who will block off the street for a festive evening of music, beer and burgers.

Concierto anual de P’tit Caumontoir, que cortará la calle para una velada festiva de música, cerveza y hamburguesas.

Jahreskonzert des P’tit Caumontoir, der zu diesem Anlass die Straße für einen festlichen Abend mit Musik, Bier und Burgern sperren wird.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT de l’Entre-deux-Mers