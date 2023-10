Spectacle « Captage et arrangeage de rêves » 7 les Moureaux Neuffons, 26 novembre 2023, Neuffons.

Neuffons,Gironde

L’Atelier Acoustique accueille la Cie Nukki Matti. Elles viennent présenter leur magnifique spectacle « Captage et arrangeage de rêves ». Spectacle tout public à partir de 3 ans. « Les 2 personnages du spectacle, mi-elfes mi-humaines, ont hérité de Nukku Matti l’arrière-arrière-grand-père du sommeil une machine extraordinaire : la transformarêve. Elles ont pour mission de parcourir le monde afin de sensibiliser les populations à l’importance du bon sommeil source de rêves et pourvoyeur d’histoires. ».

2023-11-26 fin : 2023-11-26 12:00:00. EUR.

7 les Moureaux

Neuffons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Atelier Acoustique welcomes Cie Nukki Matti. They present their magnificent show « Captage et arrangeage de rêves ». Show for all ages 3 and up. « The 2 characters in the show, half elf, half human, have inherited an extraordinary machine from Nukku Matti, the great-great-grandfather of sleep: the transformarêve. Their mission is to travel the world to raise awareness of the importance of a good night?s sleep as a source of dreams and stories. »

El Atelier Acoustique da la bienvenida a la compañía Nukki Matti. Presentarán su magnífico espectáculo « Captage et arrangeage de rêves ». Un espectáculo para todas las edades a partir de los 3 años. « Los 2 personajes del espectáculo, mitad elfo y mitad humano, han heredado de Nukku Matti, el tatarabuelo del sueño, una máquina extraordinaria: el transformêve. Su misión es viajar por el mundo para concienciar sobre la importancia de dormir bien como fuente de sueños e historias »

Das Atelier Acoustique empfängt die Cie Nukki Matti. Sie präsentieren ihr wunderbares Stück « Captage et arrangeage de rêves ». Die Aufführung ist für alle Zuschauer ab 3 Jahren geeignet. « Die beiden Figuren des Stücks, halb Elfe, halb Mensch, haben von Nukku Matti, dem Ururgroßvater des Schlafes, eine außergewöhnliche Maschine geerbt: den Traumwandler. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt zu bereisen, um die Menschen für die Bedeutung eines guten Schlafs zu sensibilisieren, der die Quelle von Träumen und Geschichten ist. »

Mise à jour le 2023-10-25 par OT de l’Entre-deux-Mers