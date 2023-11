PORTES OUVERTES AU DOMAINE DU MOULIN 7 Le Moulin Lys-Haut-Layon, 15 décembre 2023, Lys-Haut-Layon.

Lys-Haut-Layon,Maine-et-Loire

Profitez des journées portes ouvertes pour découvrir ce domaine familial..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 19:30:00. .

7 Le Moulin TREMONT

Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Take advantage of the open days to discover this family estate.

Aprovecha las jornadas de puertas abiertas para descubrir esta finca familiar.

Nutzen Sie die Tage der offenen Tür, um dieses Familiengut zu entdecken.

