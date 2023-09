EXPOSITION NOIR ET BLANC 7 Impasse St Germain Delme, 1 octobre 2023, Delme.

Delme,Moselle

En attendant de connaître les lauréats du concours organisé par la médiathèque intercommunale de Delme, découvrez les dessins et les clichés des participants durant les heures d’ouverture.. Tout public

Vendredi 2023-10-01 fin : 2023-11-30 . 0 EUR.

7 Impasse St Germain Médiathèque

Delme 57590 Moselle Grand Est



While you wait to find out the winners of the competition organized by Delme’s intercommunal media library, take a look at the participants’ drawings and photos during opening hours.

Mientras esperamos a conocer los ganadores del concurso organizado por la mediateca intermunicipal de Delme, puedes ver los dibujos y fotos realizados por los participantes durante el horario de apertura.

Bis die Gewinner des von der interkommunalen Mediathek in Delme organisierten Wettbewerbs bekannt gegeben werden, können Sie während der Öffnungszeiten die Zeichnungen und Klischees der Teilnehmer entdecken.

