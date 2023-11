SPECTACLE HIVER 7 impasse saint-germain Delme, 1 décembre 2023, Delme.

Delme,Moselle

Au cœur de l’hiver, un accordéon murmure l’aventure d’un petit flocon qui descend de son nuage pour découvrir un monde. Au gré de ses rencontres surprenantes, des sons cristallins tintinnabulent, une flûte travers l’air, la montagne nous révèle son écho…

Spectacle dès 4 ans, sur inscription. Tout public

Samedi 2023-12-23 10:30:00 fin : 2023-12-23 11:30:00. 0 EUR.

7 impasse saint-germain Médiathèque intercommunale de Delme

Delme 57590 Moselle Grand Est



In the heart of winter, an accordion whispers the adventure of a little snowflake who descends from his cloud to discover a new world. As he makes surprising encounters, crystalline sounds tinkle, a flute pierces the air, and the mountain reveals its echo?

Show for ages 4 and up, registration required

En pleno invierno, un acordeón susurra la aventura de un pequeño copo de nieve que desciende de su nube para descubrir un mundo nuevo. Mientras realiza sorprendentes encuentros, tintinean sonidos cristalinos, una flauta atraviesa el aire y la montaña revela sus ecos..

Espectáculo para niños a partir de 4 años, previa reserva

Im Herzen des Winters flüstert ein Akkordeon das Abenteuer einer kleinen Schneeflocke, die von ihrer Wolke herabsteigt, um die Welt zu entdecken. Bei seinen überraschenden Begegnungen erklingen kristalline Klänge, eine Flöte durchdringt die Luft und der Berg enthüllt sein Echo?

Aufführung ab 4 Jahren, auf Anmeldung

