MARCHÉ DE NOËL 7 impasse du Clos Neuf Sainte-Pazanne, 1 décembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

A l’approche des fêtes de fin d’année, la Ressourcerie de Sainte-Pazanne vous propose un marché de Noël !



Comme chaque année, cette journée festive, placée sous le signe de l’éthique, du réemploi et du zéro déchet, permettra à toutes et tous de faire le plein de cadeaux originaux et porteurs de.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

7 impasse du Clos Neuf Z.A Les Berthaudières

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



In the run-up to the festive season, the Ressourcerie de Sainte-Pazanne is hosting a Christmas market!

Like every year, this festive day, dedicated to ethics, reuse and zero waste, will give everyone the chance to stock up on original and environmentally-friendly gifts

En vísperas de las fiestas, la Ressourcerie de Sainte-Pazanne organiza un mercado navideño

Como cada año, esta jornada festiva gira en torno a la ética, la reutilización y el residuo cero, y brindará a todo el mundo la oportunidad de abastecerse de regalos originales y respetuosos con el medio ambiente

In der Vorweihnachtszeit lädt die Ressourcerie de Sainte-Pazanne zu einem Weihnachtsmarkt ein!

Wie jedes Jahr steht dieser festliche Tag im Zeichen von Ethik, Wiederverwendung und Abfallvermeidung und bietet allen die Möglichkeit, sich mit originellen und nachhaltigen Geschenken einzudecken

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire