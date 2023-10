VISITE DE LA RESSOURCERIE – LE RÉSERVOIR DE STE PAZANNE 7 impasse du Clos Neuf Sainte-Pazanne, 22 novembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, vous pouvez découvrir la ressourcerie de Sainte-Pazanne..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 17:00:00. .

7 impasse du Clos Neuf ZA Les Berthaudières

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As part of the European Week for Waste Reduction, you can discover Sainte-Pazanne’s ressourcerie.

En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, descubra la ressourcerie de Sainte-Pazanne.

Im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung können Sie die Ressourcensammelstelle in Sainte-Pazanne kennen lernen.

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire