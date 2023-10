VIS MA VIE DE VALORISTE – À LA RESSOURCERIE DE STE PAZANNE 7 impasse du Clos Neuf Sainte-Pazanne, 22 novembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, l’association Le Réservoir vous ouvre les portes de La Ressourcerie, son site de valorisation Pazennais.

Venez découvrir l’envers du décor pour mieux comprendre le parcours des objets confiés en vue d’être réemployés..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 16:00:00. .

7 impasse du Clos Neuf ZA Les Berthaudières

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As part of the European Week for Waste Reduction, Le Réservoir opens the doors of La Ressourcerie, its Pazennais recycling site.

Come and take a behind-the-scenes look at the objects entrusted to us for re-use.

Con motivo de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, Le Réservoir abre las puertas de La Ressourcerie, su centro de reciclaje de Pazennais.

Venga a echar un vistazo entre bastidores para saber más sobre los objetos que se nos confían para su reutilización.

Im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung öffnet der Verein Le Réservoir die Türen von La Ressourcerie, seiner Verwertungsstätte in Pazennais.

Schauen Sie hinter die Kulissen, um den Weg der Gegenstände, die Ihnen zur Wiederverwendung anvertraut werden, besser zu verstehen.

