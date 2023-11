Vide maison au Jardin de Liliane 7 impasse du Château Saint-Laurent-sur-Gorre, 2 décembre 2023, Saint-Laurent-sur-Gorre.

Saint-Laurent-sur-Gorre,Haute-Vienne

Meubles, déco, vaisselle, linge de maison, vêtements, chapeaux, livres, plantes etc… Seront en vente..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. .

7 impasse du Château Jardin de Liliane

Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Furniture, decorations, crockery, household linen, clothes, hats, books, plants etc… Will be on sale.

Muebles, adornos, vajilla, ropa de casa, ropa, sombreros, libros, plantas, etc… Estarán a la venta.

Möbel, Dekoartikel, Geschirr, Haushaltswäsche, Kleidung, Hüte, Bücher, Pflanzen etc. Werden zum Verkauf angeboten.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Ouest Limousin