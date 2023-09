Rencontre intergénérationnelle : « Echange de vie, échange d’expérience » 7 impasse des résidences Thiollier Le Grand-Serre, 3 octobre 2023, Le Grand-Serre.

Le Grand-Serre,Drôme

Un temps d’échange intergénérationnel suivi d’un moment de convivialité ( goûter avec les enfants).

Organisé par la Mairie du Grand Serre en partenariat avec l’école primaire : CM1 et CM2 et club du 3ème âge..

2023-10-03 14:00:00 fin : 2023-10-03 16:30:00. .

7 impasse des résidences Thiollier Salle Thiollier

Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A time for intergenerational exchange, followed by a convivial moment (snack with the children).

Organized by the Mairie du Grand Serre in partnership with the CM1 and CM2 elementary school and the Club du 3ème Age.

Un momento de intercambio intergeneracional seguido de un momento de convivencia (merienda con los niños).

Organizado por el Ayuntamiento de Grand Serre en colaboración con la escuela primaria: CM1 y CM2 y el Club de la 3ª Edad.

Eine Zeit des Austauschs zwischen den Generationen, gefolgt von einem geselligen Moment (Snack mit den Kindern).

Organisiert von der Gemeindeverwaltung von Grand Serre in Zusammenarbeit mit der Grundschule: CM1 und CM2 und dem Club du 3ème Âge.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche