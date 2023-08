Rencontre littéraire avec Iman Humaydan 7, Impasse de Laroque Delprat Autoire, 25 novembre 2023, Autoire.

Autoire,Lot

En collaboration avec le festival « Résurgence »

Romancière libanaise, journaliste et universitaire

7 Impasse de La Roque Del Prat. Tout public. Libre participation. Buvette. Sur réservation.

2023-11-25 18:00:00 fin : 2023-11-25 . .

7, Impasse de Laroque Delprat

Autoire 46400 Lot Occitanie



In collaboration with the « Résurgence » festival

Lebanese novelist, journalist and academic

7 Impasse de La Roque Del Prat. Open to all. Free admission. Refreshment bar. On reservation

En colaboración con el festival « Résurgence

Novelista, periodista y académico libanés

7 Impasse de La Roque Del Prat. Abierto al público. Entrada gratuita. Bar. Con reserva previa

In Zusammenarbeit mit dem Festival « Résurgence »

Libanesische Romanautorin, Journalistin und Akademikerin

7 Impasse de La Roque Del Prat. Für alle Altersgruppen zugänglich. Freie Teilnahme an der Veranstaltung. Getränk. Auf Reservierung

